Kommentar zu den Entwicklungen am Ärztestandort Eifel : Staunenswert

Foto: TV/Klaus Kimmling

Man will das alles noch gar nicht glauben, was sich in der Eifel gerade entwickelt beim Thema Augenheilkunde.

Aber es sieht danach aus, als würde Prüm, im Tandem mit Gerolstein, zu einer richtigen Hausnummer werden, die für weitere Fachmediziner von großer Attraktivität sein dürfte. Und auf einmal ist ein kleines Krankenhaus auf einer Eifelhöhe eine Topadresse – wo übrigens alle, wie man ebenfalls erleben kann, wunderbar mitziehen.