Prüm wird bunt : Künstler gestaltet Hausfassade

Willehad Eilers alias Wayne Horse stammt aus Bremen. Er studierte an der Royal Academy of Arts in Amsterdam, wo er seinen Abschluss machte. Seine Karriere begann in der deutschen Graffiti-Szene. Zu seinem Werk gehören Videoarbeiten, Zeichnungen, Performances und Installationen.

Grundlage seiner Praxis ist laut eigenen Angaben auf seiner Website „eine künstlerische Methodik, die an den Begriff des ethnografischen Surrealismus des Theoretikers James Clifford erinnert: Er greift alltägliche Situationen auf, die wir für vertraut halten, und macht sie unkenntlich.“ Indem er die hegemonialen Grenzen unserer Vorstellungskraft immer wieder neu herausfordere, so Eilers, provoziere er seine Betrachter direkt mit seinen einzigartigen Arbeiten zu interagieren. Er lebt und arbeitet heute in Amsterdam.



Quelle: www.waynehorse.com