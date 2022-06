Sollten nach England : Zoll stoppt illegalen Dackeltransport in der Eifel – Tiere waren trächtig, ohne Futter und Wasser

Zoll stoppt illegalen Dackeltransport in der Eifel – Tiere waren trächtig, ohne Futter und Wasser

Prüm Acht trächtige Hündinnen sollten zu Zuchtzwecken illegal von Ungarn nach England gebracht werden. Nachdem der Transport in der Eifel gestoppt wurde, gibt es jetzt gute Nachrichten.

Ein Abend Ende März. Zwischen der A60 und der Grenze zu Belgien überprüft eine mobile Kontrollgruppe des Zollamtes Bitburg verschiedene Fahrzeuge. Darunter ist auch ein PKW mit ungarischem Kennzeichen. Was erst jetzt bekannt wurde: Als die Zollbeamten vermuten, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen illegalen Tiertransport handelt, rufen sie Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Prüm und des Veterinäramtes der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm zur Kontrollstelle.

Diesen zeigt sich ein Bild, das für jeden Tierliebhaber dramatisch sein dürfte: Im Kofferraum und auf der Rückbank standen mehrere kleinere Transportboxen. In ihnen befinden sich jeweils bis zu drei Tiere, insgesamt sieben Dackel und eine Malteserhündin. „Keine der Boxen im Fahrzeug war gesichert und den Tieren stand in den Transportboxen teilweise kaum Raum zur Verfügung, damit diese sich ablegen konnten“, teilt die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm durch ihren Sprecher Thomas Konder mit mit.

Die Tiere hätten außerdem letharg und dehydriert gewirkt, weswegen dringender tierärztlicher Handlungsbedarf bestanden habe. Denn: Im Fahrzeug befanden sich weder Wasser noch Futter für die Tiere. Die Dackel wurden beschlagnahmt, da die Transporteure unter anderem gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben könnten. Die Eifel wäre nicht das Ziel des Transportes gewesen. Er sollte in England enden, vor den Tieren hätte also noch eine lange Fahr gelegen. Eine Erlaubnis dafür hatten die Fahrer nicht.

Die Hunde kamen zur Notversorgung in eine Tierarztpraxis. Die dort gestellten Diagnosen verschlimmerten die Situation weiter. Das Veterinäramt beschreibt die Tiere als „verhaltensauffällig und schüchtern“, ein Tier sei verletzt gewesen. Auch die Impfdaten der Hunde waren gefälscht. Kontakt zu Menschen suchten die Tiere demnach zunächst nicht. Damit jedoch immer noch nicht genug: Wie sich bei der Untersuchung herausstellte, waren alle Hündinnen hochträchtig. „Somit bestätigte sich die Annahme, dass es sich um einen illegalen Hundetransport zu Zuchtzwecken handelte“, sagt Thomas Konder, Sprecher des Eifelkreises.

Insgesamt wurden in kurzer Zeit 33 Dackelwelpen geboren. Die gute Nachricht: Die Welpen und Muttertiere konnten vermittelt werden und haben ein Zuhause gefunden. Nach Angaben der Kreisverwaltung befinden sich alle Tiere in der näheren Umgebung, sodass sich die Veterinäramtsmitarbeiter vor Ort ein Bild davon machen können, dass es den Hunden bei ihren neuen Besitzerinnen und Besitzern gut geht. Das ist auch der Grund dafür, dass der Fall erst jetzt bekannt wurde, erklärt Thomas Konder: „Man wollte die Geburt der Welpen abwarten und die Tiere an private Haushalte vermitteln, sodass es jetzt zu einem Happy End gekommen ist, von dem man auch gerne berichtet.“