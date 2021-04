Schule in Coronazeiten : Die Lösung liegt in der Vergangenheit: Prümer Abi-Scherz von 1995 zeigt, wie man in den Schulen mit dem Coronavirus umgehen könnte

Die Lösung liegt in der Vergangenheit: Prümer Abi-Scherz von 1995 zeigt, wie man in den Schulen mit dem Coronavirus umgehen könnte

Prüm So könnte das doch gehen mit dem Unterricht während der Pandemie: Der Prümer Abi-Scherz von 1995 weist den Weg – alles muss raus!

Die Gegenwart, die pandemische, ist wirklich nicht schön. Kein Wunder dass sich mancher da lieber an frühere Zeiten erinnert, die zumindest in diesem viralen Punkt sorgenfrei waren.

Das tat auch Peter Knörr: Er stammt aus Stadtkyll, machte im Sommer 1995 sein Abitur am Regino-Gymnasium Prüm, lebt in Köln und ist Architekt im Kölner Büro „v-architekten“, das bundesweit Schulbauten plant (passt ja perfekt).

Beziehungsweise: rausgestellt. Nämlich zahllose Klassenzimmergarnituren, sodass für Hunderte von Mittelstuflern der Unterricht im Freien gehalten wurde, alles „mit Sorgfalt über Nacht“ vorbereitet, sagt Knörr. Siehe unser beeindruckendes, wenn auch leicht verschwommenes Beweisfoto, das Knörrs Schulkamerad Bernd Burelbach aus Schönecken, heute Versicherungsbetriebswirt in Köln und ebenfalls 45 Jahre alt, für uns reproduzierte. Heute schaut man da drauf und denkt sofort: Himmel, was sitzen die nah beieinander!

„Abi-Scherz 1995 - dem Virus keine Chance!“

Und weil zu jener Zeit Peter Pelz Direktor am Regino war, haben wir ihn angerufen. Was sagt er zum damaligen Scherz und zur Idee? „Ich erinnere mich dunkel.“ Aber dann hellt sich seine Erinnerung auf, er lacht: „Abi-Scherz 1995 - dem Virus keine Chance, intelligente Schülerinnen und Schüler trotzen der Pandemie – schon damals!“ Und jawohl, das sei ganz „im Geiste des Regino – die Prümer, immer ihrer Zeit voraus.“

„Große Sprachkunst!“

Die würde uns heute auch helfen. Deshalb kurz zum Stand der Dinge am Gymnasium: Auch dort wird getestet und dabei geht man in aller möglichen Ruhe vor. Man wisse um die Schwächen der freiwilligen Schnelltests, schreibt Petri in seinem aktuellen Brief an die Schüler. Sie seien „ein zusätzliches Mittel im Vorfeld, entscheidend ist der PCR-Test“.