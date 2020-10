Bildung : Prümer Azubi beteiligt sich an internationalem Projekt

Azubi Johannes Weiß (v.r.n.l), Grenzenlos-Aktive Fathieh Salehfard (Studentin Chemie an der Philips Universität Marburg) und Peiman Niaei (Student Zahnmedizin an der Johannes Gutenberg Universität Mainz). Foto: WUS 2020/WUS/Pillajo 2020

Prüm Die BBS Prüm ist seit Februar 2020 Genzenlos-Schule. Ein Ziel ist, dass Auszubildende und Studierende des globalen Südens zusammenarbeiten.

„Spätestens im Jahr 2030 wird Schülern ein größeres Mitspracherecht eingeräumt. Die Ausbildungsberufe werden Universitätsabschlüssen gleichgesetzt.“ So lautet jedenfalls die Vision von Johannes Weiß, Auszubildender der Berufsbildenden Schule (BBS) Prüm zum Thema „Meine Heimat in der Welt“.

Zusammen mit Frida Haag Watanabe von der Freien Universität Berlin und Krispina Filia Hieronica von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg hat Johannes Weiß im Oktober in Potsdam einen sechsminütigen Videobeitrag zum Thema „Bildungszugang und Bildungsqualität: Fortschritte, Aufgaben und Hoffnungen für unsere Heimatländer in 2030“ vorgestellt.

Bei der Netzwerkkonferenz waren insgesamt 48 Teilnehmer in Präsenz und Online in Potsdam dabei. Die Klasse von Edmund Dirkschnieder hatte sich aus Prüm online dazu geschaltet.

Dank des Grenzenlos-Projekts besuchen Studierende des globalen Südens in regelmäßigen Abständen die Prümer Schule und bieten Workshops für die Schüler an. So war unter anderem eine Studentin aus Nepal vor Ort und hat über die Unterschiede bei der Ausbildung von Mädchen und Jungen berichtet. Eine andere Studentin sprach darüber, wie viel Wasser für die Herstellung von Produkten verbraucht wird, wie zum Beispiel Kaffee.

Als Grenzenlos-Schule biete sich die Möglichkeit, wertvolle Begegnungen mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu erleben und so einen anderen Blickwinkel kennen zu lernen. Auch für Johannes Weiß ist der Schlüssel für die Zukunft: „You never walk alone. Denn nur wenn wir gemeinsam gehen, können wir eine Welt gestalten, in der jeder von uns die gleiche Chance hat, seine Fähigkeiten für seine eigenen Ziele zu entfalten.“