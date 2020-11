Gerade erschienen : Prümer Chronik – Geschichte eines Neuanfangs

Prüm Die Stadthistorikerin Monika Rolef gibt eine Stadtchronik heraus. Dafür hat sie über Jahrzehnte Fotos, Texte und Schriften vieler Menschen zusammengetragen. Der erste Band erscheint Anfang Dezember.

Nebenbei führt sie ein großes Archiv zur Stadtgeschichte. Das kam ihr bei ihrem jüngsten Projekt zu Gute – die Herausgabe des ersten Bandes der großen Prümer Stadtchronik, die Anfang Dezember erscheint. Für Rolef geht mit der Veröffentlichung von „Das neue Prüm“ ein lange verfolgter Traum in Erfüllung. Über Jahrzehnte hat sie viele neuentdeckte Fotos, Texte, Dokumente und Schriften von vielen Privatpersonen, Institutionen und Autoren für die Chronik zusammengetragen. Mit Hilfe zahlreicher Mitarbeiter ist daraus nun der erste Band entstanden. Dieser widmet sich auf 352 Seiten unter anderem der Nachkriegszeit und dem raschen Aufstieg der Stadt in der Zeit des Wirtschaftswunders.

Sie haben sehr lange an dem Buch gearbeitet. Was war Ihnen dabei besonders wichtig?

Maßgeblich an dem Werk beteiligt waren Hermann Benger, Kaspar Thürwächter, Klaus Ritter und Werner Busch. Zum Inhalt: Prüm wurde in den 1940er Jahren zwei Mal zerstört. Nur vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ereignete sich mit der Explosionskatastrophe auf dem Kalvarienberg 1949 eines der größten Unglücke in der Geschichte der jungen Bundesrepublik Deutschland. Noch einmal mussten viele Menschen von vorne anfangen. Dank der Währungsreform gab es eine neue Grundlage für den Wiederaufbau. Schon Anfang der 1950er Jahre war Prüm wieder Mittelpunkt des westlichen Kreises. Die Geschäftswelt florierte, Häuser wurden gebaut, und man fasste einen neuen Glauben in die Zukunft. Der erste Band umfasst die Stadtgeschichte von 1945 bis 1975.