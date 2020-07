Entenrennen : Entenrennen für den guten Zweck

Prüm (red) Die Jugend des Roten Kreuz veranstaltet am Sonntag, 19. Juli, ab 13 Uhr das Prümer Entenrennen. Ein Teil des Erlöses, gehtan das Projekt „Prümer Bottisch“, mit dem anderen Teil wird die Jugendarbeit des Jugendrotkreuz wieder angekurbelt.

Schon zum achten Mal rennen in Prüm die Enten für einen guten Zweck dieses Jahr via Livestream. Diesen kann man auf der Facebookseite des Jugendrotkruezes Prüm ab 13 Uhr verfolgen. Die Rennenten können wie immer von Bürgerinnen und Bürgern „adoptiert“ werden. Die Adoptivscheine sind an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: Kreissparkasse Prüm, Buchhandlung Hildesheim, HIT-Markt Prüm. Weitere Informationen finden Sie online unter: www.pruemer-entenrennen.de Foto: Jugendrotkreuz Prüm/Maria Holz