Kostenpflichtiger Inhalt: Weltreise auf dem Fahrrad : Filbo Frensch ist nach 42 000 Kilometern zurück in der Eifel

Das Interesse in Indien ist groß am Radreisenden Filbo Frensch, der bei seiner Tour auch durch den Subkontinent fuhr. Foto: Filbo Frensch

Prüm Filbo Frensch aus Prüm hat seine Weltreise hinter sich gebracht. Seit Montag ist der Globetrotter auf zwei Rädern wieder in seine Heimat zurückgekehrt.

„Candy“, wie Filbo Frensch sein treues Reisegefährt nennt, sieht etwas mitgenommen aus. Das schwarze Fahrrad steht schlamm­bespritzt in der Garage von Familie Frensch. Am Montag ist er heimgekehrt von seiner Radtour um die ganze Welt.

44 Monate war er unterwegs. Auf seiner Reise fuhr er durch 39 Länder – insgesamt 42 000 Kilometer und das alles nur mit einem Fahrrad, jedenfalls dort, wo es keine Ozeane zu überqueren gab. Den Namen habe er seinem Rad erst in Australien gegeben. „Die Menschen dort haben gesagt, dass das Rad einen Namen braucht“, sagt Filbo Frensch.

Der 26-Jährige ist erst vor drei Tagen zu Hause angekommen, als er sich mit dem TV verabredet. Die letzten Kilometer waren hart. „Ich bin von Frankreich über Luxemburg nach Irrel, Bitburg und dann nach Prüm gefahren. Es waren morgens minus drei Grad, und in meinem Bart haben sich Eiszapfen gebildet“, sagt er und zeigt davon ein Foto auf seinem Handy.

Mit 22 Jahren hatte der Elektriker beschlossen, sich eine berufliche Auszeit zu nehmen und auf große Reise zu gehen (der TV berichtete). „Ich wollte nach Australien, wie so viele andere auch“, erinnert sich Filbo Frensch. „Doch wenn ich nur hingeflogen wäre, hätte ich so viel verpasst. Die vielen Menschen, die ich kennengelernt habe und die unterschiedlichen Kulturen.“

Also beschloss er, sich Zeit zu nehmen und mit dem Rad zu reisen, ganz nach dem Motto „der Weg ist das Ziel“. Das Geld für die Tour hatte er sich zuvor zusammengespart. Da er hauptsächlich im Zelt übernachten wollte, rechnete er mit einem Budget von zehn bis 15 Euro am Tag.

In Australien angekommen, ist sein Reisehunger noch nicht gestillt. Frensch geht in einer Fabrik arbeiten, um sein Geldpolster wieder etwas aufzufüllen und den zweiten Teil seines großen Trips zu finanzieren. Welches das schönste Land ist, das er durchfahren hat, wollen wir von ihm wissen. Er überlegt. „Jedes Land hat seine Stärken“, sagt er schließlich. Besonders beeindruckt habe ihn aber die Gastfreundschaft im Iran.

„Ich aß gerade eine Kleinigkeit am Straßenrand, als plötzlich jemand vorbeikam und mir spontan, ohne irgend etwas zu sagen, seine ganzen Lebensmitteleinkäufe in die Hand drückte. Bevor ich widersprechen konnte, war er wieder verschwunden und ließ mich fast sprachlos von dieser herzlichen Geste zurück“, schreibt er beispielsweise im Juni 2016 in seinem Reiseblog.

Im Durchschnitt legte er täglich 75 Kilometer zurück. Nach dem Frühstück fuhr er meist bis zum Abend durch. „Ich mag es am liebsten, einfach loszulegen und mir erst kurz bevor die Sonne untergeht, einen Schlafplatz zu suchen“, sagt er. Entweder hat er gezeltet, in Hostels, vor Klöstern, vor Moscheen oder privat übernachtet. Manchmal hat er sich auch über die Internetseite warmshowers.org, die sich speziell an Radfahrer wendet, eine Übernachtungsmöglichkeit besorgt.

Oft wurde er von den Menschen eingeladen, von reich bis arm sei alles dabeigewesen, quer durch alle Schichten, sagt er. „Wenn man abseits der Touristenorte mit dem Rad unterwegs ist, fällt man sehr auf, und die Menschen kommen auf einen zu.“ Gegessen habe er alles, was auf den Tisch kam. Vor der Reise sei er noch Vegetarier gewesen, aber das habe er irgendwann aufgegeben, schon alleine der Höflichkeit wegen. „Hühnerfußsuppe und gegrillte Insekten sind allerdings nicht so mein Ding“, sagt er und lacht.

Vermisst habe er eigentlich nichts. Bis auf seine Familie und seine Freunde. Ab und zu habe er sich Schwarzbrot gekauft, wenn es welches gab.

Der höchste Punkt, den er überfahren hat, waren in Chile die Anden, auf 4900 Metern. Dort war er sieben Tage unterwegs fernab jeglicher Zivilisation bei minus 10 bis minus 15 Grad Celsius.

Kein Unfall, keine schlimme Krankheit, kein Überfall – Filbo Frensch scheint einen guten Schutzengel gehabt zu haben. Angst habe er keine gehabt, sagt er. Das Positive einer solchen Reise überwiege. „Das Risiko bei so einer Tour ist nicht höher als zu Hause auch“, sagt er. Gestern habe er sein Zimmer aufgeräumt und sich an einem Regal den Kopf gestoßen. „So schlimm habe ich mir auf der ganzen Reise nicht wehgetan“, sagt er und lächelt.

Die einzige Verletzung, an die er sich erinnert: „In Peru hat mich mal ein Hund gebissen, war aber nicht so schlimm.“ Und in Kanada ist ein Elchbulle auf jedes Auto losgegangen, das an ihm vorbeiwollte. „Mich hat er auf dem Fahrrad zwar angeguckt, aber mir nichts getan“, sagt Frensch.

Obwohl er alleine reist, hat er viel Gesellschaft. Immer neue Bekanntschaften, immer wieder neue Begegnungen, und alle wollen seine Geschichte hören. „Das geht irgendwann an die Substanz.“ Nun ist er gesättigt von den vielen Eindrücken. Die Familie freut sich riesig über den heimgekehrten Sohn und Bruder. Erser Eindruck des Weltenbummlers: „Es ist ganz schön luxuriös, so ein eigenes Zimmer, ein eigenes Bett, eine Spülmaschine und beheizte Räume. Das bin ich gar nicht mehr gewöhnt.“

Auch in Prüm hat sich viel verändert. Es wurden viele neue Häuser gebaut, und auch der Hahnplatz sei ja jetzt fertig. Sein Urteil: „mir gefällt der ganz gut.“ Filbo Frensch will wieder als Elektriker arbeiten. Wenn er Glück hat, kann er bei seinem alten Chef wieder anfangen. Und zur Arbeit geht es natürlich mit dem Fahrrad. Keine Frage.

Impressionen von der Radtour. Foto: Filbo Frensch

Impressionen von der Radtour. Foto: Filbo Frensch

Impressionen von der Radtour. Foto: Filbo Frensch

Impressionen von der Radtour. Foto: Filbo Frensch

Seine Reise führt Filbo Frensch auch durch Argentinien. Foto: Filbo Frensch

Impressionen von der Radtour. Foto: Filbo Frensch

Impressionen von der Radtour. Foto: Filbo Frensch

Impressionen von der Radtour. Foto: Filbo Frensch