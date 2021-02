Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen des großen Erfolgs : Prümer Frischmarkt ab März zweimal im Monat

Den Frischemarkt vor der Basilika in Prüm wird es ab März zweimal im Monat geben. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Was darf es sein – Gemüse, Brot, Wurst oder Blumen? Ab Mittwoch, 3. März, gibt es vor der Prümer Basilika wieder den Frischemarkt. Statt wie bisher einmal im Monat wird es das Angebot zukünftig am ersten und am dritten Mittwoch im Monat geben.