Kostenpflichtiger Inhalt: Schulsanierung : Prümer Schule der Module - so soll ein ganzes Gymnasium umziehen

So soll es aussehen, das vorübergehende Regino-Gymnasium: Beispiel einer ähnlichen Modulschule in Frankfurt, entworfen von Werk.Um Architekten aus Darmstadt. Foto: Thomas Ott

Prüm/Bitburg Das Regino-Gymnasium Prüm muss saniert werden. Der gesamte Betrieb wird dafür umziehen, in einen – hochwertigen – Interimsbau auf dem Nebensportplatz in der „Dell“. Wie das aussehen, was es kosten und wann es losgehen soll.