Ruhestand : Prümer Hauptkommissar Ziwes verabschiedet sich

Polizeipräsident Rudolf Berg, Polizeihauptkommissar Udo Ziwes und Personalratsvorsitzender Peter Kretz (von links) bei der Verabschiedung. Foto: Polizei

Prüm Der Prümer Polizeihauptkommissar Udo Ziwes ist aus dem Polizeidienst verabschiedet worden. Seit dem 2. August 1976 war der Prümer im Dienst und seit 1981 ein fester Bestandteil der Polizeiinspektion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

16 Jahre war Udo Ziwes alt, da wusste er schon, was er werden wollte. Polizist nämlich. „ Es war ein direkter Entschluss für mich“, sagt er. Seine Karriere hat er damals in Enkenbach, nahe Kaiserslautern, bei der Bereitschaftspolizei gestartet. 1981 wurde er dann nach Prüm versetzt, wo er dann bis 2019 blieb.

„Es ist ein interessanter Beruf und jeder Tag ist anders“, antwortet Ziwes auf die Frage, was ihn zu dieser Arbeit geführt hat. Während seines Dienstes hat er schon vieles erlebt. „ Ich habe mich querbeet durch das Strafgesetzbuch gearbeitet“, sagt der Prümer: „Es war alles dabei: Mord, Vergewaltigung, Banküberfälle und vieles mehr.“ Banküberfälle haben rund um Bleialf und Stadtkyll fast zur Tagesordnung gehört. Der Grund: die Nähe zu Belgien. Tatorte an der Grenze sind bei Bankräubern beliebt, ermöglichen sie schließlich die schnelle Flucht in ein anderes Land. Auch Udo Ziwes musste sich oft mit solchen Fällen auseinandersetzen.

Ein Höhepunkt seiner Karriere: Ihm und einem Partner ist es einmal gelungen, zwei russische Bankräuber an der Grenze zu Luxemburg festzunehmen. Das spannendste was er erlebt hat, war aber die Geiselnahme eines acht- jährigen Jungen im Raum Bremen.

Warum Ziwes damit zu tun hatte? „Der Junge wurde in einem Ferienhaus in Brandscheid, in einer Holzkiste, gefangen gehalten. Diese Geschichte ist in den Achtzigerjahren durch die ganze Presse gegangen“, erzählt er. Die Täter konnten schließlich in Nordrhein-Westfalen gestellt werden, der Junge wurde wohlbehalten befreit.

Diese Geschichte ging also glücklicherweise gut aus. Doch der Polizeialltag hat seine Höhen und Tiefen. Und er hinterlässt Spuren. Die 37 Jahre Wechselschichtdienst seien anstrengend gewesen, sagt Ziwes: „Es ist zur einer großen Belastung für meinen Körper geworden.“ Und die Arbeit sei auch nicht leichter geworden. Auf der Polizeistation hat sich in den letzten Jahren viel verändert, da durch die Digitalisierung weitere Arbeitsfelder hinzukamen. „Unsere Arbeit ist durch die Internetkriminalität erschwert worden, ich bin froh, dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen muss“, sagt Ziwes.