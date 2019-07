Prümer Kirmes : Endlich wieder dort, wo sie hingehört

Info

Der Weihetag oder auch das Patrozinium einer Kirche wird mindestens seit dem Mittelalter mit einer Art Volksfest gefeiert. Nach der liturgischen Feier in Form eines Hochamts war Markt und Volksfest. Noch heute findet in vielen Orten die jährliche Kirmes um den Weihetag oder das Patronatsfest statt, im Fall der Salvator-Kirmes also rund um den Tag der „Verklärung des Herrn“ am 19. August.