Medien : Prümer Land im Fernsehen

Pronsfeld/Olmscheid (red) In der Reihe „Leben auf dem Land“ sendet das SWR-Fernsehen am Donnerstag, 3. Oktober, 16.30 Uhr, den Beitrag „Sommertage auf dem Land“, der Szenen aus Pronsfeld mit Joachim Schröder enthält, und am 1. November, 15 Uhr, folgt der Beitrag „Frauen auf dem Land“ mit Rosi Moser aus Olmscheid.