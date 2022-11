Mehr als nur Dienst nach Vorschrift : Sie kennen jeden und können schweigen: Zwei Briefträger erzählen von 50 Jahren bei der Post

Herbert Grün und Nikolaus Bores haben gerne bei der Post gearbeitet und es geschätzt, dass es viel Abwechslung gab und sie auf ihren Touren ihr „eigener Herr" waren. Foto: Bents Christina

Prüm/Bleialf/Büdesheim/Schönecken/Pronsfeld In Prüm und den umliegenden Orten sind Nikolaus Bores und Herbert Grün jeden Tag in den vergangenen Jahrzehnten unterwegs gewesen. Sie waren Briefträger und haben in ihrem Beruf viel erlebt und gesehen. Dazu gehört viel Schönes, doch es wurde auch mal gefährlich.