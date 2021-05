Meinung : Parkkonzept hat Hand und Fuß

Das Parkraumkonzept für Prüm ist schlüssig. Mit kritischem Blick sind die Mitglieder des Arbeitskreises durch die Stadt gezogen und haben viele Dinge entdeckt, die man mit einfachen Mitteln kostengünstig besser machen kann.

Und Reisebusse müssen auch nicht auf dem sehr zentralen Fort-Madison-Platz stehen. Sie können genauso gut im Ausstellungsgelände geparkt werden. Überhaupt ist dieser Bereich mit seinen 150 Stellplätzen ein nicht zu verachtendes Angebot. Zum einen sind sie rund um die Uhr kostenfrei, und in knapp zehn Minuten ist man in der Innenstadt. Der kurze Fußweg ist jedem Langzeitparker zuzumuten, und wer seine Schrittzahl täglich misst, freut sich abends über ein paar mehr auf seinem Bewegungskonto.

Dass die Parkgebühr leicht erhöht wird, dürfte verkraftbar sein. Die erste Stunde soll weiterhin kostenfrei bleiben. Das gibt es in vergleichbaren Städten fast nirgendwo. Und sollte sich das neue Konzept nicht bewähren – ist es nicht in Stein gemeißelt. So schnell, wie man es schon bald umsetzen könnte, wäre es auch wieder abgeändert. Also einfach mal ausprobieren und nach einem Jahr Bilanz ziehen!