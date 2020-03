Halbe Million für neues Becken : Schüler schwimmen bald im Edelstahlbecken

Das Lehrschwimmbecken in der Astrid-Lindgren-Schule ist marode. Foto: tv/Astrid Lindgren Schule

Prüm Das Schwimmbecken der Astrid-Lindgren-Schule in Prüm ist sanierungsbedürftig. Der Kreisausschuss hat beschlossen, dass die Schule ein neues Edelstahlbecken für fast eine halbe Million Euro bekommt.

„Egal, wie eng es finanziell wird. An den Schulen wird nicht gespart“, so lautet seit Jahren das Motto von Landrat Joachim Streit. Nun kommt auch die Astrid-Lindgren-Schule Prüm an die Reihe.