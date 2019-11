Kaiser-Lothar-Realschule Plus : Prümer Schülerzeitung „Igel“ erneut beim Landeswettbewerb platziert

Kaiser-Lothar-Realschule Plus

Prüm Wieder hat das Redaktionsteam des „Igel“ der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm beim Landeswettbewerb für Schülerzeitungen die Jury überzeugen können.

Insgesamt nahmen 80 Schülerzeitungen aus dem ganzen Bundesland teil - davon elf Onlinezeitungen in einer eigenen Kategorie, in der Realschulen plus gemeinsam mit Gymnasien und Berufsschulen antreten. „Daher war es diesmal eine ganz besonders anspruchsvolle Aufgabe, die wir aber meistern konnten“, freute sich Chefredakteur Julian Inselberger.