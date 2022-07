Konzertreihe : Gute Laune mit Hip Hop: Ein fantastischer Sommerabend in Prüm

Prüm Perfektes Wetter, gut gelaunte Menschen und eine hervorragende Show mit Vier Gewinnt: Auch das fünfte Konzert im Rahmen der Reihe „Prümer Sommer“ war ein voller Erfolg.

Falls die Fantastischen Vier tatsächlich rund um den Globus bekannt sind, stimmt der Werbespruch: Die Coverband Vier Gewinnt spielt ausschließlich Songs der großen Vorbilder und sagt über sich, sie sei weltweit die erste und einzige Fanta-4-Tributeshow. Geschenkt. Lucas Günzel, Severin von Rose, Roland Streiche, Jay Walkin und ihre aus drei Musikern bestehende Begleitband liefern eine musikalisch perfekte Kopie und servieren alle Hits, die ihre Stuttgarter Helden in den vergangenen 30 Jahren so erfolgreich werden ließen: „Sie ist weg“, „Tag am Meer“, „MFG – mit freundlichen Grüßen“ und „Die da!?!“ lassen das Publikum, das im Lauf des Abends auf geschätzt 1500 bis 2000 Menschen anwächst, mitsingen und mitfeiern.

Gute-Laune-Party beim „Prümer Sommer“ mit Sprechgesang: Vier Gewinnt boten Songs der Fantastischen Vier. Foto: Nowakowski Vladi

Wobei das Singen in diesem Fall ja mehrheitlich Rap, also Sprechgesang ist. Genauer gesagt: lange Texte mit unzählig vielen Worten. Es ist erstaunlich, dass die Musiker von Vier Gewinnt diesen Wortschwall auswendig aufsagen können – und nicht nur sie: Im Publikum stehen Fans der Fantastischen Vier, die ebenfalls jedes einzelne Wort fehlerfrei mitrappen.

Wie an jedem Prümer-Sommer-Abend ist aber das Publikum der Hauptdarsteller. Man kennt sich untereinander, man trifft sich und feiert gemeinsam. Sogar ein Junggesellinnen-Abschied ist am Donnerstag in der Menschenmenge im vollen Gange.

Vor jedem Konzert kommt auch der Nachwuchs zu seinem Vergnügen: Den Kindern wird eine „Märchen-Clownerie“ geboten. Beatrice Hutter spielt die Geschichte der „Bremer Stadtmusikanten“.

Seit nunmehr 30 Jahren ist der Platz vor dem Rathaus der Verbandsgemeinde die Kulisse für den Prümer Sommer, lediglich das Corona-Virus hatte für zwei Jahre Zwangspause gesorgt.