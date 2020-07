Parteien : Prümer SPD für Steinbach und für Fischbach

Prüm Der SPD-Ortsverein Prüm Stadt und Land hat Nico Steinbach einstimmig wieder für die Wahl zum Landtag nominiert. Das gleiche gilt für den B-Kandidaten Markus Fischbach. „Mit euch gehen wir gerne in den Wahlkampf“, sagte die Vorsitzende Barbara Hiltawski und informierte anschließend über Neues aus den kommunalen Gremien.

Viele Ideen kamen zur ganzjährigen Nutzung des Freizeitgebiets am Schwarzen Mann, sie sollen nun gebündelt und zu konkreten Vorschlägen ausgearbeitet werden. Nach der Wahl der Delegierten für anstehende Konferenzen sprachen die Mitglieder über den geforderten Ausbau der A 60, die marode Turnhalle der Realschule plus in Bleialf und über Bundespolitik.