Verbraucherschutz : Ein sinnvolles Angebot

Prüm Die Prümer Verbraucherzentrale feiert ihr Fünfjähriges.

Ein falscher Klick im Internet, eine unbedachte Unterschrift unter einem dubiosen Mobilfunkvertrag oder auch einfach Stress mit Handwerkern oder Reiseveranstaltern – schnell kann sich für Kunden Ärger entwickeln, den sie erst mal nicht sofort rechtlich korrekt einschätzen können. „Der Gang zum Anwalt kann bei so was ja nicht die erste Lösung sein. Da kommen wir ins Spiel“, sagt Monika Hecken. Seit fünf Jahren steht sie mit Rat und Tat im Beratungsstützpunkt der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Hilfesuchenden zur Seite. Das Angebot wird gut genutzt.

„In den vergangenen Jahren konnten wir 2704 Beratungskontakte verzeichnen“, sagt Monika Hecken. Dies sei ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. „Besonders dafür, dass nur drei Stunden in der Woche Beratungen angeboten werden“, sagt Ulrike von der Lühe, Vorständin der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

Zwei Themenbereiche haben dabei die Nase deutlich vorne: 45 Prozent der Beratungen befassten sich mit dem Verbraucherrecht, also Dienstleistungen, Reisen, Bildung und Konsumgütern, 44 Prozent der Gespräche drehten sich um Angelegenheiten, die in irgendeiner Weise etwas mit Telekommunikation zu tun haben – sowohl in puncto Telefon und Internetverträge als auch Netzabzocken oder Rechnungsfragen.