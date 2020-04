Soziales : Prümer Tafel bringt Lebensmittel zu mehr als 120 Haushalten

Die Prümer Tafel, deren Ausgabe wegen des Coronavirus geschlossen ist, hat vor Ostern eine außergewöhnliche Aktion gestartet: die „Tafel auf Rädern“. Tafel-Ehrenamtliche, hauptamtliche Mitarbeiter des Caritasverbands Westeifel e.V. Prüm und Pastoralreferentinnen des Dekanats St. Willibrord beluden Busse und PKW mit mehreren Hundert vorgepackten Lebensmitteltüten, frischem Brot und frischen Eiern. In den Verbandsgemeinden Arzfeld und Prüm sowie den Randgebieten der Verbandsgemeinden Gerolstein und der Südeifel legten sie am ersten Tag 450 Kilometer zurück, um zu mehr als 120 Haushalten zu fahren. Am Ende waren nicht nur die Tafel-Kundinnen und -Kunden sehr zufrieden und dankbar, sondern auch die Helfenden von Caritas und des Dekanat, „in dieser Zeit einen kleinen Beitrag erbracht zu haben“. Foto: Monika Bach Foto: Caritasverband Westeifel e.V./Monika Bach