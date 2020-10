Ehrenamt : Prümer Tafel eingeschränkt

Prüm (red) Die wöchentliche Ausgabe der Prümer Tafel findet ab Freitag, 23. Oktober, nicht mehr wie gewohnt statt. Wegen der steigenden Infektionszahlen im Landkreis und vor allem in der VG Prüm werden nur noch vorgepackte Tüten von den Ehrenamtlichen am Fenster am Hinterausgang der Tafel in der Tiergartenstraße ausgegeben.Die Ausgabe wird zudem von 11 auf 12 Uhr verschoben.