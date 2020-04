Familien in der Corona-Krise : Prümer Therapeutin sieht Gefahren und Chancen

Bitburg-Prüm/Vulkaneifel Die Familienberaterin Claudia Assmann-Bach aus Prüm äußert sich im TV-Interview über Gefahren und Chancen der Corona-Krise. Es sei jetzt besonders wichtig, auch sich selbst durch vorhersehbare Abläufe Halt zu geben, sagt sie.

Home-Office, Hausarbeit, Kinder beaufsichtigen, Lehrer spielen – und das alles unter einem Dach: Viele Eltern stehen in Zeiten der Corona-Pandemie vor immensen Herausforderungen. Das weiß auch Claudia Assmann-Bach aus Prüm. Die Therapeutin coacht Familien und für die beiden Landkreise Bitburg-Prüm und Vulkaneifelkreis betreut sie Pflegefamilien. Im TV-Interview hat TV-Redakteurin Stefanie Glandien mit ihr über die besonderen Umstände und auch Gefahren gesprochen, denen Familien gerade ausgesetzt sind. Es gibt aber auch positive Effekte der Krise.

Sie kümmern sich verstärkt um Pflegefamilien. Welche besondere Problematik ergibt sich bei denen momentan?

Claudia Assmann-Bach: Pflegefamilien haben ein fremdes Kind bei sich aufgenommen, das in seiner ursprünglichen Familie nicht bleiben konnte. Oft hat das etwas damit zu tun, dass die leiblichen Eltern in ihrer Erziehungsfähigkeit eingeschränkt sind und das Kindeswohl in Gefahr ist, daher ihre Kinder fremd untergebracht werden müssen. Die oftmals belastenden Vorerfahrungen der Kinder führen zu Verhaltensproblemen. Sie können ihre eigenen Gefühle weniger regulieren, geraten schnell in intensive Konflikte mit anderen und ihre Anstrengungsbereitschaft ist eingeschränkt. Das stellt schon eine alltägliche Herausforderung dar ohne Corona-Krise. Unter den jetzt gegebenen Voraussetzungen verstärkt sich dieser Effekt. Viel mehr Zeit mit den Familienmitgliedern verbringen, wenig Rückzugsmöglichkeiten für alle und gleichzeitig keine Fremdbetreuung durch Kindertagesstätte oder Schule zu haben, das lässt die Konflikte noch intensiver aufkommen. Dazu kommt, dass die Schulkinder Homeschool machen sollen. Doch zahlreiche Kinder, egal ob sie in ihrer Ursprungsfamilie oder einer Pflegefamilie leben, lassen sich nur schwierig von ihren Eltern zu schulischen Arbeiten animieren. Das bedeutet einen täglichen Kraftakt für alle.

Wie sieht es mit den Besuchsrechten der leiblichen Eltern aus?

Claudia Assmann-Bach: Die Besuchskontakte sind während der Corona-Krise ausgesetzt. Dazu gibt es eine klare Anweisung der Jugendämter.

Sie arbeiten für die Jugendämter Bitburg-Prüm und Vulkaneifel, machen aber im Augenblick keine Hausbesuche mehr. Wie halten Sie den Kontakt zu Ihren Klienten?

Claudia Assmann-Bach: Überwiegend halte ich telefonischen Kontakt, zunehmend werden auch Online-Beratungen angenommen. Hausbesuche finden zurzeit nicht statt. Parallel dazu finden weiterhin persönliche Beratungsgespräche in meiner Praxis statt. Einzelpersonen, Paare und Eltern können bei Bedarf und nach Terminabsprache zum Gespräch kommen. Die Landespsychotherapeutenkammern empfehlen sogar, weiterhin Therapien anzubieten, weil beratende Unterstützung gerade in der momentanen Ausnahmensituation einfach notwendig ist.

Besteht jetzt eine erhöhte Gefahr von Kindeswohlgefährdung?

Claudia Assmann-Bach: Ich selbst habe derzeit nicht mit solch einem Fall zu tun. Ich bin mir aber sicher, dass einige Familien in diesen Gefahrenbereich hineingeraten. Wenn Familien im regulären Alltag bereits an ihre Belastungsgrenze kommen, dann überfordert das Mehr an gemeinsam verbrachter Zeit, oftmals in räumlicher Enge und bei eingeschränkter Unterstützung durch Famlienhelfer, ohne tägliche Betreuung und Bildung durch Kitas und Schulen definitiv. Deshalb brauchen wir in unserer Gesellschaft hier nun eine erhöhte Aufmerksamkeit von allen und nachbarschaftliche Unterstützung, soweit erlaubt.

Mit welchen Problemen werden Sie im Augenblick konfrontiert?

Claudia Assmann-Bach: Auf der einen Seite mit den selben Problemen wie vor der Krise. Die Themen sind ja immer noch da. Trotzdem haben sich die Herausforderungen bei einigen Familien gesteigert. Die negativen Verhaltensweisen der Kinder treten noch stärker zu Tage, als es vorher der Fall war. Eine größere Betreuungszeit muss gestaltet werden. Da werden auch ganz einfache Ideen und Tipps gebraucht, wie man den Tag gestalten kann, wie Eltern damit umgehen sollen, wenn ihr Kind sich verweigert, Schulaufgaben zu machen und vor allem immer wieder eine positive Sicht auf die Familienmitglieder ermöglichen.

Haben Sie jetzt mehr Anfragen als sonst?

Claudia Assmann-Bach: Nein. Viele meiner Klienten haben schlicht und ergreifend ein Betreuungsproblem bezogen auf ihre Kinder und können daher oftmals keine Termine wahrnehmen. Vermutlich werden die Anfragen stark ansteigen, wenn die Corona-Krise weitgehend bewältigt wurde.

Kitas und Schulen sind zu, viele Eltern arbeiten im Home-Office, und man hängt sich gezwungenermaßen rund um die Uhr auf der Pelle. Wie können wir die kommenden Wochen gut überstehen?

Claudia Assmann-Bach: Ich halte es für sehr wichtig, dass alle Menschen, insbesondere Familien, eine Struktur haben, die sie jeden Tag umsetzen. Gemeinsame Mahlzeiten morgens, mittags und abends, Zeit für Schularbeiten, zum Spielen und zum gemeinsamen Arbeiten, jeden Tag der gleiche Ablauf. Es wäre jetzt verführerisch, das lockerer zu handhaben. Doch bereits in langen Ferien zeigt sich, dass feste Strukturen für Kinder extrem wichtig sind. Und gerade in dieser Krisenzeit, in der Erwachsene verunsichert und ängstlich sind, ist es besonders wichtig, sich selbst und den Kindern durch vorhersehbare Abläufe Halt und Sicherheit zu geben.

Kinder sitzen vermutlich vermehrt vor dem Fernseher oder der Playstation. Ist das schlimm oder in dieser Ausnahmesituation auch mal in Ordnung?

Claudia Assmann-Bach: Natürlich kann man einmal Ausnahmen machen. Aber die momentane Krise wird wochen- oder monatelang andauern und dann werden gewohnten Regeln aufgeweicht und mehr Medienzeit schnell zum Gewohnheitsrecht. Fernsehen, Handy und Spielkonsolen haben in den meisten Familien ohnhin schon einen viel zu hohen Stellenwert, deshalb würde ich sagen, dass man sich vermehrten Medienkonsum für schlechtes Wetter aufbewahrt und stattdessen so viel Zeit wie möglich mit den Kindern draußen verbringt. Viele haben einen Garten oder den Wald in der Nähe. Da sind wir auf dem Land im Vorteil.

Familien rücken wieder enger zusammen, verbringen zwangsläufig viel Zeit miteinander, essen gemeinsam – hat die Krise auch was Gutes?

Claudia Assmann-Bach: Ja, die Krise scheint tatsächlich viel Gutes zu bringen. Ich habe mit meinen zu betreuenden Familien regelmäßig Kontakt und ich höre auch sehr viel Positives. Vermehrt Zeit miteinander kann auch dazu führen, dass sich Beziehungen intensivieren und dadurch verbessern – zum Beispiel bei Geschwistern. Sie sind jetzt aufeinander angewiesen, weil sie keine Freunde mehr treffen können. Die erzwungene Erfahrung, ‚ach wir können doch ganz gut miteinander‘ könnte ein großer Gewinn von der Krise sein indem Zusammengehörigkeit verstärkt wird. Außerdem verlangen viele Eltern von sich, aber auch von ihren Kindern sehr viel. Arbeit und Schule, Musikunterricht, Sportkurse und Vereine, Wochenendausflüge, Urlaub, Feiern, all diese Aktivitäten fallen jetzt überwiegend weg. Stattdessen kann ein einfaches Familienleben stattfinden. Als Familie nun plötzlich aus diesem Hamsterrad herauszukommen wird hoffentlich nach Corona auch die Frage aufwerfen, ob dieser eng getaktete Lebensstil gut ist.

Auch Sie haben ja eine Familie. Wie gehen Sie persönlich mit der Krise um, und was hat sich bei Ihnen verändert?

