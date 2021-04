Forstwirtschaft : Prümer Waldbauern vermelden steigende Nachfrage und höhere Preise für Holz

Prüm Auf einmal ist der Rohstoff Mangelware: Die Vermarkter des Waldbauvereins Prüm freuen sich über die stärkere Nachfrage.

Inzwischen aber ist Holz wieder so gefragt, dass die Lieferanten kaum nachkommen. Vor allem der internationale Markt, darunter die USA und China, braucht ohne Ende Rohstoff aus den Wäldern. Ergebnis: Das (zu) viele Holz, das in den Wäldern anfiel, findet wieder Abnehmer. „Im Moment haben wir fünf Harvester im Einsatz“, sagt Maria Pilzecker. „Das ist schon mal eine tolle Sache.“ Und die Nachfrage sei nicht nur aktuell sehr hoch: „Das wird sich auch noch sehr schnell und deutlich verbessern.“

Allerdings verweist Peter Wind auf eine regionale Besonderheit in der Eifel, die ein wenig die Aussichten trübt: „Diesen Winter wurden wir zwar vom Sturm weitgehend verschont, allerdings hat der Nassschnee übel zugeschlagen. Rund 30 000 Kubikmeter Schadholz – locker 100- bis 150 000 Bäume sind das.“ Meist seien das dünne, schwache Exemplare, oft in den Kronen gebrochen. Sie müssen „schnellstmöglich aufgearbeitet werden. Ein Wettlauf mit der Zeit.“

Und auch der Staat hilft ihnen dabei: durch eine Zusatzzahlung von sieben Euro für den aufgearbeiteten Kubikmeter sogenannten Schadholzes, also für alles, was infolge von Sturm, Schnee oder Käferbefall geerntet werden müsse.

Trotzdem, das vergangene Jahr wirkt nach: „Wir vergessen nicht so schnell, wer fair war und wer die Notlage unserer Waldbauern ausgenutzt hat. Es braucht Zeit, bis verloren gegangenes Vertrauen zurückgewonnen wird“, sagt der Geschäftsführer. Deswegen sei er auch froh über das Vorgehen der PWH: Dort sei „die Holzvermarktung für unsere Waldbauern und Gemeinden in den besten Händen, und die Aussichten haben sich deutlich aufgehellt.“

Aber auch darüber hinaus, sagt Maria Pilzecker, sei die Lage aktuell nicht mehr ganz so schlecht – was auch am Wetter der vergangenen Wochen liege: „Es ist Wasser im Boden, was uns schon mal sehr froh stimmt.“ Denn das bedeute auch, dass die Bestände sich ein wenig erholen und die Bäume Widerstandskraft tanken konnten.