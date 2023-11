Schon vor Dezember Mit dem neuen Baum wird es weihnachtlich in Prüm

Stattlich ist er, der 15 Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Prümer Hahnplatz. Aufgestellt wurde er von der Stadt Prüm mithilfe von Udo Sohns aus Brandscheid, der das gute Stück mit einem Tieflader auf eigene Kappe in Niederstadtfeld (Vulkaneifelkreis) abgeholt und mit dem Kran vor der Basilika aufgestellt hat. Ausgesucht hatten ihn zuvor der Prümer Stadtbürgermeister Johannes Reuschen und seine Frau. Zeitgleich hat auch der Gewerbeverein Prüm eifelstark wieder die Sterne in den Straßen und auf den Prümer Plätzen aufgestellt. Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr wurden anstelle der bunten, aufgespannten Regenschirme weiße Sterne über die Straßen gespannt. Die Sternenstadt hat sich so schon richtig weihnachtlich herausgeputzt.