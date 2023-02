Prümer Fotograf : Neue Luftaufnahmen – So hat man die Nims noch nie gesehen

Der Prümer Fotograf Peter Bambach hat mit seiner Drohne Aufnahmen von Orten entlang der Nims gemacht, wie hier in Rittersdorf. Foto: Peter Bambach

Weinsheim/Irrel Der Prümer Fotograf Peter Bambach hat mit seiner Drohne Orte entlang des Flusses überflogen und daraus sehr sehenswerte Panoramen gefertigt. Wo man sich die Fotos anschauen kann.

In Rommersheim sind die Wiesen frisch gemäht, in Giesdorf und anderen Dörfern sind die Kinderplanschbecken mit Wasser gefüllt und die Trampoline in den Gärten aufgebaut. Es müssen warme Tage gewesen sein, als Peter Bambach die Fotos mit seiner Drohne gemacht hat. Aus seinen Luftaufnahmen hat der Prümer Fotograf Panoramen gefertigt – also Rundbilder, die eine 360-Grad-Ansicht bieten. Auf seiner Internetseite www.panospruem.de kann man diese kostenfrei ansehen – und am Bildschirm über die Nims „fliegen“ von der Quelle bis zur Mündung. Die Nims entspringt in Weinsheim. Nach 61 Kilometern mündet sie unterhalb von Irrel in die Prüm. „Allerdings kann man die Quelle von oben nicht sehen, denn diese liegt unterirdisch und wird per Rohr durch den Ort hindurchgeführt“, sagt Peter Bambach. Erst im Tal zwischen Baselt und Weinsheim wird der Fluss sichtbar.

Der 73-Jährige hat bereits in den Jahren zuvor Ortschaften entlang der Kyll und der Prüm fotografiert (der TV berichtete). Im Juli und August 2022 hat der ehemalige Vermessungstechniker sich mit seinem Fahrrad auf den Weg gemacht, um der Nims zu folgen. „Ich mache das gerne mit dem Fahrrad. Dann kann ich besser auskundschaften, von wo aus ich den besten Überblick habe“, sagt er. Probleme habe er nicht, wenn er mit seiner Drohne über die Landschaft und die Häuser fliegt. „Wenn ich mit den Leuten spreche, sind sie meiner Sache gegenüber sehr aufgeschlossen“, sagt Bambach. Meist fotografiere er jedoch von öffentlichen Plätzen aus. Sieht man denn aus der Luft noch Reste des verheerenden Hochwassers vom Juli 2021? „Eher wenig. Das ist kaum noch merklich. Ich wundere mich manchmal sogar, dass schon alles wieder so gut aussieht“, stellt er fest.

Fotograf Bambach war von der schönen Prümer Gegend begeistert

Nach seiner Fotosafari im Sommer hat er die Bilder über die Winterzeit bearbeitet und erst kürzlich ins Netz gestellt. Fotografiert hat er – für die Kenner, die das jetzt vielleicht interessiert – mit einer „dji Mavic zwei“. „Die Drohne hat eine gute Optik, und ich bin sehr zufrieden mit der Qualität der Aufnahmen“, sagt Bambach. Inspiriert habe ihn ein anderer Fotograf aus der Gegend, von dem er im Internet eine Landschaftsaufnahme gesehen hat. Bambach hat daraufhin zu dem Mann Kontakt aufgenommen und sich zeigen lassen, wie er mit der Drohne arbeitet. Bei seiner Tour entlang der Nims war Bambach überrascht, was für schöne Bauten er dort vorgefunden hat. Die kleinen Burgen und Schlösschen und die Bauernhöfe in der Bitburger Gegend haben ihn beeindruckt: „Da sieht man, dass der Krieg dort nicht so gewütet hat wie am Westwall. Da stehen wirklich noch viele schöne, herrschaftliche Höfe.“

Die Dörfchen waren oft wie ausgestorben, wenn er dort fotografiert hat. So auch in Birtlingen. Da habe ihn nur ein Hund aus der Ruhe gebracht, der wild bellte und immer wieder gegen einen Zaun sprang. Ein Aufeinandertreffen, das nicht ganz schmerzlos blieb. Normalerweise lässt Bambach seine Drohne auf dem Boden landen, doch dieses Mal hatte er sie aus der Luft greifen wollen und geriet mit dem Finger in den Propeller. „Und die sind messerscharf. Das hat dann viel Blut gegeben“, sagt er und lacht. Der Finger sei aber immerhin drangeblieben. So eine Drohne lasse sich auch nicht gerne einfangen, erzählt er. Das Gerät registriert Gegenstände – in seinem Fall also die Hand – und möchte vermeiden, dort gegen zufliegen und weicht immer wieder aus.

Für Interessenten gibt es ein Sachbuch über die Nims