Aktion : Prümzurlayer beim Frühjahrsputz

Erfolgreiche Aktion Saubere Landschaft Am Samstag, dem 13 April 2019, wurde im Bereich der Ortsgemeinde Prümzurlay die Aktion Saubere Landschaft von vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern tatkräftig unterstützt. Besonders erfreulich war, dass sich auch einige Kinder an dem Arbeitseinsatz beteiligt haben. Innerhalb unserer Gemarkung wurden die zahlreichen Wanderwege von Unrat befreit, wobei insgesamt 30 große Müllsäcke mit Abfall gefüllt wurden. Darüber hinaus wurden größere Abfälle, wie Altreifen, behandelte Hölzer, Metallschrott und vieles mehr vorgefunden und ebenfalls einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt. Zudem wurden an einem forstwirtschaftlichen Wirtschaftsweg Unterhaltungsmaßnahmen vorgenommen. Beim abschließenden gemeinsamen Mittagsimbiss am Dorfgemeinschaftshaus freuten sich alle über die große Beteiligung und das Bewusstsein, einen positiven Beitrag für die Allgemeinheit geleistet zu haben. Die Ortsgemeinde Prümzurlay bedankt sich nochmals recht herzlich bei allen kleinen und großen Helfern für ihren vorbildlichen Einsatz! Eine Publikation würden wir seitens der Ortsgemeinde sehr begrüßen. Vielen Dank! Mit freundlichen Grüßen Alfred Blasen Ortsbürgermeister Orstgemeinde Prümzurlay Ferschweilerstraße 4 54668 Prümzurlay. Foto: tv/Alfred Blasen