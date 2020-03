Vortrag : Unvermeidlich glücklich werden

Biesdorf (red) Für die Veranstaltung mit dem Psychiater, Psychotherapeuten und Bestsellerautor Dr. Manfred Lütz am Dienstag, 3. März, 19 Uhr, am St.-Josef-Gymnasium in Biesdorf gibt es zahlreiche Anmeldungen, aber auch noch freie Plätze.



Das Thema des Vortrags lautet: „Wie Sie unvermeidlich glücklich werden“ – eine steile These, die Lütz unterhaltsam darlegen kann.