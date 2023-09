Bis zu 20 Monate Geduld gefragt Vom langen Warten auf einen Therapieplatz in der Eifel

Paul ist Mitte 20, als er sich endlich traut. Er entscheidet, zu seinen Problemen zu stehen. Es war ein weiter Weg, bis sich der Mann, der seinen richtigen Namen aus Persönlichkeitsgründen lieber nicht in der Zeitung lesen will, eingestehen konnte, dass er Angst hat. Sei ja als Erwachsener peinlich, Angst zu haben, dachte er. Wobei, das realisierte er irgendwann: Ihn plagt mehr als nur diese „normale“ Angst vor Spinnen oder Wespen. Er hat panische Angst. So schlimm, dass er kaum noch Veranstaltungen besuchen kann.