Volkfreund-Bike-Tage : Radeln bei bestem Wetter

Volksfreund-Bike-Tage gab es 2019 in Irrel und Kelberg. Foto: TV/Christian Altmayer

Irrel/Kelberg (cha) Der April macht was er will: Die mehr als 800 Radler, die beim Volksfreund-Bike-Tag in die Pedale getreten haben, hatten Glück mit dem Wetter. Besser konnte das Wetter für die Tour rund um Irrel, Ernzen und Ferschweiler gar nicht sein.

Im August machte die Veranstaltungsreihe dann erfolgreich in Kelberg Station.