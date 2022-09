Freizeit : Gelungener Erlebnistag: Lustiges Prümtal bietet freie Fahrt auf 27 Kilometern Strecke

Olzheim/Waxweiler Der Erlebnistag „Lustiges Prümtal“ zog bei schönem Wetter mehrere Tausend Radlerinnen und Radler in die Eifel.

Die reiz­volle Landschaft im Tal der Prüm ist mit ihren kurvenreichen Streckenführungen, den üppigen Waldhängen, großen Wiesenflächen und wunderbaren Auen sicherlich eine der schönsten in Rheinland-Pfalz. So ist sie wie geschaffen für einen autofreien Erlebnistag in der Eifel. Bei sehr gutem Wetter wurde Radfahrern, Inline­skatern, Fußgängern und Wanderern in den bunt geschmückten Orten entlang der Strecke zwischen Olzheim, Prüm und Waxweiler ein abwechslungsreiches Programm geboten. Es wurde jedem Alter gerecht. Livebands spielten Stücke von Rock und Pop bis hin zur Unterhaltungs- oder Blasmusik – es wurden alle Facetten bedient.