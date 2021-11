Sicherheit und Verkehr : Leben Radfahrer in der Eifel gefährlich? Radler spricht von „zunehmender Aggressivität“

Radfahren kann in Bitburg und dem Umland gefährlich sein. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg/Wiersdorf Radfahrer werden in der Eifel immer wieder bei Unfällen schwer verletzt, so auch vergangene Woche. Liegt das an mangelnder Rücksicht der Autofahrer? An schlecht ausgebauten Wegen für Radler? Oder an den Radfahrern selber?