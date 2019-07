Unfall : Radfahrerin stürzt neun Meter tief

Irrel (bla) Eine Radfahrerin ist am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr bei den Irreler Wasserfällen zwischen Irrel und Ernzen einen Abhang hinuntergestürzt. Die Frau war nach Angaben der Polizei in dem Wald mit ihrem Rad unterwegs, als sie plötzlich den Boden unter sich verlor und mehr als neun Meter in die Tiefe stürzte.

Die verletzte Frau musste von Spezialkräften mit einer Schleifkorbtrage geborgen werden. Anschließend trugen Feuerwehrleute sie über einen schmalen Wanderweg zum Rettungswagen. Nach notärztlicher Versorgung vor Orte wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.