Gesundheitsversorgung auf dem Land St. Joseph: Da sprießen die Investitionen

Prüm · Die Radiologie-Abteilung im Prümer Krankenhaus wird deutlich aufgestockt. Das Kölner CDT Strahleninstitut will in Millionenhöhe auf dem Kalvarienberg investieren. Und hofft auf die Zulassung für ambulante Untersuchungen. Darüber aber wird weder in Prüm noch in Köln entschieden.

09.05.2023, 11:59 Uhr

Da wächst was zusammen, wie es scheint: Das St.-Joseph-Krankenhaus Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Es war eine weitere erfreuliche Nachricht für die Eifeler Patientinnen und Patienten: Nachdem im Prümer Krankenhaus bereits die Station für Augenheilkunde eröffnet und inzwischen deutlich erweitert wurde, folgt jetzt die Radiologie (der TV berichtete).