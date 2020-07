Freizeit : Radiosender SWR4 besucht Eifeler Heime mit Livemusik

Ernst Seitz und Susanne Veidt brachten Abwechslung mit unterhaltsamen Schlagern vor Türen und Fenster, hier in Speicher. Foto: SWR4/Oliver Kring

Bitburg/Bettingen/Speicher (red) Um den Bewohnerinnen und Bewohnern von Seniorenheimen und -residenzen eine Freude zu machen, bringt SWR4 zurzeit Livemusik in die Innenhöfe verschiedener Heime im Land. Im Eifelkreis Bitburg-Prüm besuchte der Sender das Haus Birkenhof in Bitburg, das Haus Prümtal in Bettingen und das Altenheim Marienhof in Speicher.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ernst Seitz und Susanne Veidt brachten Abwechslung mit unterhaltsamen Schlagern vor Türen und Fenster, hier in Bettingen. Foto: SWR4/Oliver Kring

Ernst Seitz und Susanne Veidt brachten Abwechslung mit unterhaltsamen Schlagern vor Türen und Fenster, hier im Haus Birkenhof in Bitburg. Foto: SWR4/Oliver Kring