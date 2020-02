Kostenpflichtiger Inhalt: 205 Kilometer quer durch die Eifel : Prüm macht das Rennen - Radsportereignis wird nicht in Bitburg ausgetragen

Hunderte Radsportler touren im August zur Eifel 205 durch den Kreis – und sie starten in Prüm, nicht in Bitburg. Foto: dpa/Clara Margais

BITBURG Am 22. August kommt das Radsportereignis Eifel 205 in den Eifelkreis. Im Rennen um den Ausgangspunkt war Bitburg zunächst der alleinige Favorit. Doch auf den entscheidenden Metern hat anscheinend der Schwung gefehlt. Jetzt macht Prüm das Rennen.



Eifel 205 – der Name ist Programm. 205 Kilometer quer durch die Eifel. Am 22. August kommt die legendäre Milestone Series, bekannt durch die Tour Mallorca 312, in den Eifelkreis. Es ist eine Premiere, auf die Radsportfreunde aus ganz Europa gespannt sind.

„Seit wir im Mai angekündigt haben, dass wir 2020 in Deutschland starten, haben sich viele Fahrradfans bei uns gemeldet“, teilte Xisco Lliteras, Geschäftsführer von Milestone Series, im vergangenen Juli auf der Internetseite des Veranstalters mit.

Seit Oktober können sich Radsportler für dieses Ereignis registrieren. Und nach Auskunft des Veranstalters liegt die Teilnehmerzahl derzeit „deutlich im vierstelligen Bereich“.

Drei Routen stehen zur Auswahl. Neben der namensgebenden 205 Kilometer langen Tour zwischen dem Süden des Kreises und der Grenze zu Belgien gibt es noch zwei kleinere Touren, die ursprünglich aber alle drei etwas gemeinsam haben sollten: Als Ausgangspunkt und damit auch als Ziel festgelegt war nämlich die Stadt Bitburg. Doch daraus wird nichts.

Entsprechend verärgert zeigt sich bei der jüngsten Stadtratssitzung auch Ratsmitglied Petra Streit von der Liste Streit. „Ich bin wütend und traurig zugleich, dass diese Chance für Bitburg nicht genutzt wurde“, sagt Streit. Woran genau es gehakt hat, dazu will sich Bürgermeister Joachim Kandels zumindest im öffentlichen Teil der Sitzung nicht äußern.

Öffentlich sagt er nur so viel: Es habe auf beiden Seiten Defizite gegeben. Erst vor wenigen Tagen habe man ein „sehr gutes Gespräch“ mit dem Veranstalter geführt. Für Streit kommt dieses Gespräch ein halbes Jahr zu spät. Der Veranstalter habe zur Planung dieses Events eine verlässliche Zusage benötigt, nur habe er die für Bitburg nicht bekommen“, kritisiert das Ratsmitglied.

Stattdessen ist nun Prüm der Ausgangsort der Veranstaltung. Vorgesehen ist dafür das Messegelände – wenngleich es derzeit schwierig ist, jemanden zu finden, der das bestätigt.

Die Kreisverwaltung verweist auf den Veranstalter, genau wie auch Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm. Und der Veranstalter wiederum tut sich zunächst ein wenig schwer damit, weil das noch nicht offiziell ist, bestätigt es dann aber doch. „Wir haben in Prüm ein ideales Veranstaltungsgelände“, sagt Kai Walter, Geschäftsführer der WEC GmbH, die das Radsportereignis organisiert.

Bei den Gründen, die zur Entscheidung gegen Bitburg und für Prüm geführt haben, bemüht sich Walter um eine diplomatische Aussage. „Als Veranstalter war es uns wichtig, es gerade im ersten Jahr kompakt zu organisieren“, sagt er. Und entscheidend seien dabei Faktoren wie „Sicherheit, Verlässlichkeit und eine organisatorische Einfachheit gewesen“.

Woran es dabei in Bitburg gemangelt hat, dazu will er nichts sagen. Der Organisator betont aber, dass man nach wie vor mit allen Kommunen des Kreises im Gespräch sei und dass die Zusammenarbeit und Unterstützung insgesamt auch sehr gut sei. „Ich glaube, dass wir da eine tragfähige Lösung gefunden haben“, ist der Veranstalter überzeugt. In wenigen Tagen, so Walter, werde es dazu auch eine Pressemitteilung geben. „Wir wollen aber zunächst die Teilnehmer informieren, bevor wir genauere Details bekannt geben“, sagt er.

Eines dieser Details wird dann womöglich auch die Tourenplanung betreffen. Denn bislang führten alle drei Strecken durch Bitburg, aber nur zwei durch Prüm. Während die 205 Kilometer lange und die 170 Kilometer lange Route weitestgehend den gleichen Verlauf haben und sich lediglich in der Streckenführung im Bereich um Bleialf unterscheiden, beschränkte sich die kleinste Runde (107 Kilometer) nur auf den südlichen Eifelkreis, hatte also keinerlei Berührungspunkte mit Prüm. Das könnte sich nun ändern.

Bitburg ist aber nach wie vor im Rennen, mit dem feinen Unterschied zur ursprünglichen Planung, dass die Radfahrer dort nicht starten und im Ziel ankommen, sondern lediglich durchfahren.