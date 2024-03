Verkehrswende in der Eifel Zählstation belegt steigenden Radverkehr in Bitburg

Schnell mal mit dem Fahrrad in die Innenstadt, fix mit dem Drahtesel zur Schule oder auch zur Arbeit – was in vielen Großstädten ganz selbstverständlich ist, soll auch in Bitburg dank des neuen Radverkehrskonzepts normal werden. Seit knapp einem Jahr werden neue Strecken eingerichtet, Wege ausgebaut und der Verkehr insgesamt für Fahrradfahrer sicherer gestaltet.