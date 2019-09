Wandern : Radwandern an die Sauer

Neuerburg (red) Der Eifelverein Neuerburg bietet am Donnerstag, 19. September, eine Radtour nach Minden an die Sauer und weiter an die Obermosel nach Nittel an. Die Strecke verläuft über den Sauertalradweg bis Wasserbillig und weiter über Grevenmacher nach Nittel.

Eine Einkehr zum Mittagessen ist in einem Weinlokal vorgesehen. Den Rückweg werden die Radwanderer auf dem Sauertalradweg auf deutscher Seite zurücklegen und in Oberbillig mit der Fähre übersetzen. Insgesamt beträgt die Strecke rund 60 Kilometer.