Radwandern : Radwanderung nach Bleialf

Neuerburg (red) Der Eifelverein Neuerburg unternimmt am Donnerstag, 22. August, eine Radwanderung nach Bleialf. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Marktplatz in Neuerburg. Die Strecke ist etwa 70 Kilometer lang.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken