Natur und Umwelt Was ist das denn für ein „Donut“ mitten in der Eifel?

Prüm · Was ist denn das? Kunst im Gelände? Also „Land Art“? Eine Naturburg mit Wassergraben? Und warum sieht es so aus? Wir forschten dem ungewöhnlichen Gebilde nahe Prüm hinterher. Und fanden eine Antwort.

24.06.2024 , 06:12 Uhr

Sieht ein bisschen aus wie ein Rundgebäck: die geheimnisvolle Insel im Mehlental. Foto: Michael Rauen

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel