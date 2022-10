Vorsicht, Tierhalter! : Räude und Staupe: Infizierte Füchse in Kyllburg gefunden – Auch für Haustiere gefährlich

Kyllburg In Kyllburg sind Füchse gefunden worden, die mit der Räude beziehungsweise der Staupe infiziert sind. Eine der Krankheiten kann auch für Hunde tödlich sein.

Zwei kranke Wildtiere sind in Kyllburg gefunden worden. Wie Stadtbürgermeister Wolfgang Krämer mitteilt, hat ein Jagdpächter zwei tote Füchse bei der Talstraße ortsauswärts in Richtung Orsfeld aufgegriffen.

Auf Haustiere übertragbar : Immer mehr an Räude erkrankte Füchse in der Region unterwegs

Wie oft kommen Räude und Staupe vor?

Aber: Das Staupevirus sei in den vergangenen Jahren immer wieder sporadisch in Rheinland-Pfalz festgestellt worden – unter anderem in Westerwald, Taunus und Eifel. Zur Räude sagt er, dass diese seit Jahren landesweit auftrete. „Da die Milben über direkten Kontakt übertragen werden, ist die Erkrankungsrate insbesondere in Regionen mit einer dichten Fuchspopulation besonders hoch.“