Wirtschaft : Raiffeisenbank Irrel trotz Corona erfolgreich

Irrel Das Bankgeschäft hat sich 2020 zwar gut entwickelt. Dennoch gibt es Probleme, weil spezialisierte junge Mitarbeiter fehlen.

Am Markt verbuche die Bank in 2020 gleichwohl eine positive Entwicklung. So habe sie in 2020 ihre Kundenkredite, -einlagen und die Bilanzsumme steigern können. Mitgliedern, Unternehmen und Privatkunden stehe sie damit in der Corona-Krise zuverlässig zur Seite. „Das auf Stabilität und Nachhaltigkeit ausgerichtete Geschäftsmodell wird von der Kundschaft geschätzt und honoriert.