Traditionsunternehmen Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel übernimmt Riewer-Werkzeugprofi – Schlussverkauf läuft

Die Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel Handelsgesellschaft setzt weiter auf ihren bereits eingeschlagenen Expansionskurs. Nachdem im April 2022 der ehemalige Toom-Baumarkt übernommen wurde, steht nun die nächste Erweiterung an. Die Handelsgesellschaft übernimmt das Bitburger Traditionsunternehmen Theodor Riewer Handels GmbH, bekannt als der „Riewer-Werkzeugprofi". Aktuell läuft noch bis zum Monatsende der Ausverkauf am alten Standort. Das Geschäft zieht dann in den Raiffeisen-Markt zum Südring um.