Banken : Raiffeisenbank Westeifel – Erstmals Generalversammlung per Bildschirm

Raiffeisenbank Westeifel – Erstmals Generalversammlung per Bildschirm

Die etwas andere Generalversammlung: Bei der Raiffeisenbank Westeifel begrüßten sie die Mitglieder an den Bildschirmen (von links): Mark Kaffenberger (Vorstand), Aufsichtsratsvorsitzender Patrick Bormann, Klaus Peters (Vorstand). Foto: Detlef Maiers

Schönecken Erstmals in 120 Jahren hat die Raiffeisenbank Westeifel ihre Generalversammlung digital organisiert. Ihren Mitgliedern zahlt sie drei Prozent Dividende.

Premiere bei der Raiffeisenbank Westeifel: Der Aufsichtsratsvorsitzende Patrick Bormann begrüßte zur Generalversammlung die 320 angemeldeten Mitglieder, fast doppelt so viele wie im Vorjahr, nicht wie gewohnt im Schönecker „Forum im Flecken“, sondern erstmals vor deren Computerbildschirmen.

Klaus Peters, neben Mark Kaffenberger einer der beiden Vorstände, wies eingangs auf die aktuelle, „politisch gewollte Zinslandschaft“ hin: „Der gesellschaftliche und digitale Wandel macht es notwendig, dass sich Banken zum Erhalt ihrer Zukunftsfähigkeit in vielen Bereichen neu erfinden. Dies gilt insbesondere für Regionalbanken mit ihrem klassischen, kundenorientierten Geschäftsmodell.“ Allerdings sei man da gut unterwegs, sagte er.

Weiter zurück ging 2019 der Zinsüberschuss. Eine Folge der Niedrigzinsphase. Der Provisionsüberschuss – zum Beispiel bei Bausparverträgen oder Versicherungen über die R+V – ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. So konnte die Bank für 2019 einen Jahresüberschuss von mehr als einer Million Euro ausweisen. Und auch die Zahl der Mitglieder wuchs wieder: Die Raiffeisenbank Westeifel begrüßte im abgelaufenen Geschäftsjahr fast 400 Neuzugänge, gesamt sind es jetzt 10 849 Mitglieder.

Auch die Tochtergesellschaft, die Raiffeisen Waren GmbH Westeifel, verzeichnete ein zufriedenstellendes Ergebnis. Der Gesamtumsatz stieg um rund 800 000 Euro auf 46,8 Millionen. Schwerpunkte waren wieder Energie und Baustoffe. Man investierte zudem rund eine Million Euro in Grundstücke, Gebäude, Geschäftsausstattung und Fuhrpark. „Wir sind gut gerüstet und wachsen stetig weiter. Als Nahversorger sind wir seit Jahren zuverlässiger Partner und werden auch in Zukunft alles dafür tun, dass unsere gewerblichen und privaten Kunden zufrieden mit uns sind“, sagte Werner Assmann, Geschäftsführer der Raiffeisen Waren GmbH.

„Unsere Raiffeisenbank entwickelt sich weiter und rüstet sich für die Zukunft“, sagte Mark Kaffenberger. So seien interne Projekte zum Ausbau der Digitalisierung und der Kundenbetreuung auf allen verfügbaren Kanälen angegangen worden.

Satzungsgemäß schieden Anneliese Mertens, Patrick Bormann und Peter Floss aus dem Aufsichtsrat aus. Anneliese Mertens und Bormann wurden anschließend wieder in ihre Ämter gewählt. Eine Wiederwahl von Peter Floss war nicht möglich, da er die Altersgrenze erreicht hat.

An seiner Stelle wählte die Versammlung Martin Floss in den Aufsichtsrat. Peter Floss habe sich „mit hohem Engagement, pragmatischer Intuition und großer Menschenkenntnis in die Arbeit des Aufsichtsrats eingebracht und war ein glühender Fan der Genossenschaftsidee“, sagte Klaus Peters zum Abschied des langjährigen Aufsichtsratsmitglieds aus Schönecken.