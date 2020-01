Banken : Raiffeisen schließt zwei Bankfilialen

Schönecken Das Aus für Daleiden und Waxweiler: Die Raiffeisenbank Westeifel wird im Islek zwei Geschäftsstellen schließen. Es bleiben fünf Filialen.

Zwei Filialen weniger: Die Raiffeisenbank Westeifel hat bestätigt, was viele Bürger bereits diskutieren – die Geschäftsstellen in Daleiden und in Waxweiler werden geschlossen. Die Filialen, sagt Vorstand Klaus Peters, würden immer weniger frequentiert, während eine wachsende Zahl von Kunden ihre Geschäfte per Internet erledige.