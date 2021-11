Gin der Woche : Mit Äpfeln und Pfeffer zur erneut Auszeichnung – Orenhofener Brennerei erhält Bestnoten

Mathias Krämer (links) hat seinem Vater Rainer Krämer die Idee zur Apfel-Pfeffer-Komposition gegeben. Foto: TV/Frank Auffenberg

Orenhofen Vier Auszeichnungen in Gold, sechsmal Silber und eine Bronze-Medaille: Die Eifel-Destille in Orenhofen hat bei dem Kammerprämierungen in Wittlich gut abgeräumt und sogar noch einen Ehrenpreis des Eifelkreises Bitburg-Prüm erhalten: für besondere Erfolge. Der neuste Clou des Familienbetriebs: Gin mit Streuobst-Äpfeln und einem Hauch von Pfeffer.

Streuobst im Gin mit einem Hauch von Pfeffer? Geht das? Es klingt erstmal nach einer wilden Kombination, aber tatsächlich: es geht nicht nur, es schmeckt sogar sehr gut und das zeigt sich bereits beim Entkorken der hochwertigen Flasche. Kaum ist der „Aapel Pääffa“ aus Rainer Krämers Eifel-Destille geöffnet, verbreitet sich schon das für einen Gin doch erstmal ungewohnte Aroma von Äpfeln, gleich gefolgt von der rauchigen Pfeffernote. Noch bevor der erste kleine Schluck genommen wurde ist klar: Das ist kein Durchschnitts-Gin sondern Handwerkskunst. Umso überraschender, dass „Aapel Pääfa“ der erste Gin ist, den der Brennmeister Rainer Krämer aus Orenhofen kreiert hat. Dies sah auch die Jury der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz so und hat den edlen Premieren-Tropfen gleich mit Gold ausgezeichnet (der TV berichtete).

„Ende letzten Jahres hat mein Sohn Mathias die Idee angestoßen doch mal einen Gin zu brennen“, sagt Rainer Krämer. Mathias Krämer ergänzt gleich: „Das Getränk ist ja seit einigen Jahren im Kommen und viele kleinen Brennereien versuchen sich mittlerweile dran.“ Gin sei eben sehr vielfältig und mit dem entsprechenden Handwerkswissen sei die Auswahl an Aromen riesig. „Ende letzten Jahres habe ich angestoßen, das wir auch mal einen machen“, sagt Mathias Krämer.

Info Hofverkauf, Internet und regionaler Markt Der „Aapel Pääfa“ der Eifel-Destille in Orenhofen ist für 35 Euro im Internet bestellbar oder direkt im Hofverkauf in der Eifel-Destille, Auf der Gasse 13, 54298 Orenhofen, erhältlich. Demnächst soll er zudem in Speicher in der Rewe-Filiale verkauft werden. Weitere Informationen und Kontakt im Internet unter www.eifel-destille.de

Zwei Versuche reichten schließlich aus, um den ersten Gin der 1946 erstmals erwähnten Eifel-Destille aus Orenhofen zu kreieren. „Die erste Idee brachte mein Vater. Er hatte die Idee, dass der Gin nicht zu exotisch sein soll sondern die Heimat als Thema aufgreift. So kamen die Äpfel von den Streuobstwiesen ins Spiel“, sagt Mathias Krämer. Er selber esse halt sehr gerne und habe dabei auch eine Vorliebe für die Küche anderer Länder: „Da kam dann der zweite Gedanke ins Spiel, doch Pfeffer als eine weitere Note zu nutzen“, sagt er.

Im Freundekreis und in der Familie wurde schließlich der Premieren-Gin getestet und für gut befunden. „Beim Marketing und der Logistik wiederum hilft mein Sohn Johannes. Er gestaltet auch unsere Internetseiten“, sagt Rainer Krämer. Dass gleich der erste Versuch so gut gelungen sei und gleich auch prämiert wurde sei natürlich eine große Befriedigung. „Man glaubt ja letztlich immer an sein Produkt. Wenn dann aber eine Fachjury den Eindruck bestätigt, etwas gutes gemacht zu haben, dann ist das natürlich fantastisch für einen Brenner.“