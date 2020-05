Kommunalpolitik im Bitburger Land : Rainer Wirtz macht das Rennen

Rainer Wirtz bleibt erster Beigeordneter . Foto: TV/Verwaltung

BITBURG Mit deutlicher Mehrheit hat der VG-Rat Bitburger Land den CDU-Mann aus Metterich in seinem bisherigen Amt bestätigt – in einer etwas sonderbaren Sitzung.



Welche Voraussetzungen für die vorgeschlagenen Kandidaten erfüllt sein müssen und wie die Wahl abläuft, hat die Verwaltung auf zwei Seiten der Tischvorlage akribisch festgehalten. Auf den Fall, der dann eintritt, ist sie aber nicht vorbereitet.

Bei der Auszählung der Stimmen wird der zuvor ernannte Wahlausschuss mit einem irritierenden Stimmzettel konfrontiert. Drei Kandidaten treten zur Wahl des hauptamtlichen Ersten Beigeordneten im Bitburger Land an: CDU-Mann Rainer Wirtz, FWG-Fraktionssprecher Edgar Comes und der von SPD-Fraktion vorgeschlagene, parteilose Thomas Hoor. Ein „Willi Wirtz“ ist nicht dabei. Doch genau dieser Name steht auf einem der abgegeben Stimmzettel. Und ausgerechnet der ist dann auch noch wahlentscheidend.

36 Stimmen werden abgegeben, gewonnen hat derjenige, der mehr als die Hälfte der Stimmen erhält. Wirtz kommt im ersten Wahlgang auf 18 beziehungsweise 19 Stimmen. Um es genau sagen zu können, muss der Wahlausschuss zunächst gemeinsam mit VG-Bürgermeister Josef Junk (SPD) und Büroleiter Christof Müller klären, wie man mit dem Stimmzettel umgeht, auf dem zwar ein zugelassener Nachname, aber ein falscher Vorname steht. Ergebnis: Der Wahlzettel ist ungültig. Keiner der Kandidaten kommt somit auf die erforderlichen 19 Stimmen. Also ein zweiter Wahlgang. Diesmal sind alle Zettel gültig und der Wahlsieger schnell ermittelt. Mit 19 Stimmen setzt sich Wirtz gegen Hoor (12) und Comes (5) durch.

Der CDU-Mann aus Metterich, der bereits zuvor hauptamtlicher Beigeordneter war, dessen Amtszeit aber zum 30. April endete, tritt damit zum 1. Juli erneut das Amt an. Gewählt ist der 61-Jährige für acht Jahre.

Damit ist das Thema abgehakt. Doch in der Bitburger Stadthalle, der wegen der geltenden Abstandsregeln als Veranstaltungsort gewählt wurde, liegt etwas in der Luft. Im Verlauf der vierstündigen Sitzung wird spürbar, dass sich die SPD den Ausgang der Wahl anders vorgestellt hat und dass sich die CDU durchaus bewusst ist, wem sie den Wahlerfolg ihres Kandidaten zu verdanken hat. Zwar ist die CDU mit 14 Sitzen stärkste Fraktion. Für die Wahl von Wirtz war das aber zu wenig. Geht man also davon aus, dass SPD (10) und FWG (5) jeweils vereint hinter den von ihnen vorgeschlagenen Kandidaten gestanden haben, muss eine Mehrheit der insgesamt sechs Grünen für Wirtz gestimmt haben. Etwas, das die SPD so nicht erwartet hat.

So kommt es im weiteren Verlauf der Sitzung immer wieder zu Sticheleien zwischen SPD und CDU und zu Diskussionen über Anträge der Grünen-Fraktion, bei denen man sich in der Sache zwar einig ist, bestimmte Inhalte und Formulierungen aber von allen Seiten unterschiedlich interpretiert werden. Was bei einem Antrag, nämlich dem zur Einrichtung beziehungsweise Schaffung der Stelle eines Klimaschutzbeauftragten sogar dazu führt, dass selbst die Führung der Verwaltung den Überblick verliert.

Während sich einige Ratsmitglieder gegenseitig ins Wort fallen und Bürgermeister Junk diesem Treiben eine Weile zuschaut, ist der Büroleiter damit beschäftigt, den Antrag der Grünen, den Ergänzungsantrag der CDU und alles weitere zu sortieren. Am Ende beschließt der Rat schließlich mehrheitlich, Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Verbandsgemeinden zu prüfen, um sich gegebenenfalls gemeinsam um die „Installation“ eines Klimaschutzbeauftragten zu bemühen.

Mit letzterem beauftragt wird die Verwaltung, deren Chef Josef Junk in dieser Sitzung einiges an Kritik einstecken muss. Die kommt aus verschiedenen Ecken, vor allem aber vom CDU-Fraktionssprecher Thomas Etteldorf, der bei einigen Projekten mehr Tempo fordert. Wie beispielsweise bei der bereits im November beschlossenen Erstellung eines Kriterienkatalogs zur Genehmigung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen. Weil dieser noch nicht vorliegt, beschließt der Rat einstimmig die Vertagung eines Tagesordnungspunktes, bei der es um die Zustimmung zur Änderung des Flächennutzungsplans für ein Fotovoltaik-Vorhaben in Halsdorf geht.