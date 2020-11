Bildung : Neue Nummer für Anmeldungen

Bleialf Die Realschule plus in Bleialf weist darauf hin, dass sich in ihrer Pressemitteilung zu den beiden Info-Treffen für Eltern der Kinder des vierten Schuljahres eine falsche Telefonnummer eingeschlichen habe.

