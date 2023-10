Tiere Eine besondere Misswahl in Wallersheim: Wer hat das schönste Federkleid?

Kreisverbandsvorsitzender Manfred Ritter begrüßte Aussteller, Mitglieder des Vereins und Gäste im Wallersheimer Bürgerhaus. In ruhiger Atmosphäre – vollkommen stressfrei – präsentierten sich liebevoll aufgezogene Rassetiere der Öffentlichkeit. „Unser Hobby ist eine naturverbundene und verantwortungsvolle Freizeitbeschäftigung, in der vor allem die Freude am Umgang mit den Tieren im Vordergrund steht“, sagt der Vorsitzende. Damit leistet der RGZV Hocheifel einen großen Beitrag zur Art­erhaltung und Vielfalt an Rassen. „Es sind immer mehr Leute, die sich Hühner anschaffen, aus Spaß an der Freude und weil sie jeden Morgen ein frisches Hühnerei haben möchten“, berichtet auch Christian Ritter, der die höchsten Bewertungen der Schau erhielt.