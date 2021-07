Rassismus und Sport : Bananenwürfe und Affengeräusche - Was schwarze Fußballer in der Region erleben

Gibt es eine Zukunft des Fußball ohne Rassismus? Celestino Gombo (links) und Anthony Delgado vom FC Bitburg würden sich das jedenfalls wünschen. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg/Trier Rassismus ist ein Problem, das nicht nur die englische Nationalelf betrifft, sondern auch Kicker in regionalen Mannschaften. Zwei Bitburger Spieler erzählen im TV-Interview, was sie in den vergangenen Jahren erlebt haben.